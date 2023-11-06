Баева Апроксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Апроксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

53 года в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Баев Сидор Васильев

Отец ребёнка: Баев Василий Прокопьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Василий Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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