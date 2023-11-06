Баева Апроксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
53 года в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1801
Сын: Баев Сидор Васильев
Отец ребёнка: Баев Василий Прокопьев
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно