Подшибякина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти02.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1933
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1940
Дочь: Макарова Тамара Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1944
Дочь: Макарова Раиса Никитична
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1948
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Макарова Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1956
Сын: Макаров Александр Никитич
Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович
Смерть
02.11.1995