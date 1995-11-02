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Подшибякина Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

02.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1933

Сын: Макаров Николай Никитич

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1940

Дочь: Макарова Тамара Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1944

Дочь: Макарова Раиса Никитична

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1948

Сын: Макаров Владимир Никитич

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Макарова Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1956

Сын: Макаров Александр Никитич

Отец ребёнка: Макаров Никита Иванович

Смерть
02.11.1995

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