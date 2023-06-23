Кутяева (Смирнова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутяева (Смирнова) Анна Петровна

Место рождения

Нуча, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Смирнов Петр Кузьмич

Мать: Смирнова (Кользова) Александра Ивановна

Нуча, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кутяев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Кутяев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Кутяев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Офицерова (Кутяева) Анна (Нюра) Александровна

Отец ребёнка: Кутяев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутяев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутяев Александр

Смерть
Неизвестно

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