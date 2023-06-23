Кутяева (Смирнова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кутяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Кутяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Кутяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Офицерова (Кутяева) Анна (Нюра) Александровна
Отец ребёнка: Кутяев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутяев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутяев Александр
Смерть
Неизвестно