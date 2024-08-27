Статинова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Статинова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Статинова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Статинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно