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Статинова Анна Васильевна

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1907

Муж: Статинов Михаил Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Статинова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Статинова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Статинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Статинов Михаил Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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