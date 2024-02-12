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Беляков Александр Алексеевич

Место рождения

д. Козловка

Дата рождения

10.09.1915

Дата смерти

03.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1915

Отец: Беляков Алексей Николаевич

Мать: Белякова Анисья Дмитриевна

д. Козловка
Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Белякова Альбина Александровна

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
05.04.1949

Дочь: Донченко Лидия Александровна

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
24.03.1951

Дочь: Анистрахова Галина Александровна

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Татьяна Павловна

Смерть
03.11.1979
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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