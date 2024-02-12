Беляков Александр Алексеевич
Место рожденияд. Козловка
Дата рождения10.09.1915
Дата смерти03.11.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1915
д. Козловка
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Белякова Альбина Александровна
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1949
Дочь: Донченко Лидия Александровна
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1951
Дочь: Анистрахова Галина Александровна
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1979