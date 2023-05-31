Малахова Ефросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Ефросинья Гавриловна

Место рождения

Падинское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Жукова Анна Сергеевна

Падинское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Иван

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пожидаев Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пожидаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Малахов Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Малахов Митрофан Акакиевич

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
14.05.1962

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