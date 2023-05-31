Малахова Ефросинья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Жукова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пожидаев Иван
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пожидаев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Малахов Анатолий Митрофанович
Отец ребёнка: Малахов Митрофан Акакиевич
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
14.05.1962