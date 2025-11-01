(Гераськина) Любовь Федоровна 19.09.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Гераськина) Любовь Федоровна

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

женский, родилась 19.09.1915 ст., Благодатовка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

умерла Неизвестно

Отец
Гераськин Федор АлексеевНеизвестно г.р.
Мать
Гераськина Степанида ПавловаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1915 ст.

Отец: Гераськин Федор Алексеев

Мать: Гераськина Степанида Павлова

Благодатовка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

ЦАНО г. Нижний Новгород Ф2079 Оп2 Д31 МК Знаменской церкви села Благодатовка Темниковского уезда 1912-1915, 1917, 1918 гг. 649 листов МК 1915 Рождения 19-20 сентябрь. Любовь Р: Федор Алексеев Гераськин и законная жена его Степанида Павлова, оба православные В: той же деревни Петр Федоров Рыжов и крестьянка Мария Фомина Зайцева 402об-403

Смерть
Неизвестно

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