(Гераськина) Любовь Федоровна
женский, родилась 19.09.1915 ст., Благодатовка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
умерла Неизвестно
ОтецГераськин Федор АлексеевНеизвестно г.р.
МатьГераськина Степанида ПавловаНеизвестно г.р.
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Рождение
19.09.1915 ст.
Благодатовка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
ЦАНО г. Нижний Новгород Ф2079 Оп2 Д31 МК Знаменской церкви села Благодатовка Темниковского уезда 1912-1915, 1917, 1918 гг. 649 листов МК 1915 Рождения 19-20 сентябрь. Любовь Р: Федор Алексеев Гераськин и законная жена его Степанида Павлова, оба православные В: той же деревни Петр Федоров Рыжов и крестьянка Мария Фомина Зайцева 402об-403