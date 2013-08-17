Леонов Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1941
Дата смерти17.08.2013
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941
Отец: Леонов Борис Семенович
Мать: Леонова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2013