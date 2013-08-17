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Леонов Анатолий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1941

Дата смерти

17.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: Леонов Борис Семенович

Мать: Леонова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.08.2013

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