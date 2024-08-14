Ретивова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Горшкова (Ретивова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ретивов Петр Никитич
Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ретивова Надежда Никитична
Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович
Смерть
Неизвестно