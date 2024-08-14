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Ретивова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретивов Никита Агафонович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ретивов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Горшкова (Ретивова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ретивов Петр Никитич

Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ретивова Надежда Никитична

Отец ребёнка: Ретивов Никита Агафонович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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