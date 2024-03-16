Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.06.1999
Муж: не указан
Смена фамилии
26.06.1999
Рождение ребёнка
29.12.1999
Дочь: Сбитнева Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
30.08.2008
Дочь: Сбитнева Полина Анатольевна
Отец ребёнка: Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович