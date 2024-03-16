Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1976

Отец: Гудович Евгений Альбертович

Мать: Гудович (Доронина) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович

Бракосочетание
26.06.1999

Муж: не указан

Смена фамилии
26.06.1999
Рождение ребёнка
29.12.1999

Дочь: Сбитнева Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
30.08.2008

Дочь: Сбитнева Полина Анатольевна

Отец ребёнка: Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович

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