Куроленко (Яброва) Анфиса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроленко (Яброва) Анфиса Романовна

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Место рождения

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.09.1919

Дата смерти

21.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1919

Отец: не указан

Мать: Яброва Прасковья

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.05.1936

Сын: Куроленко Николай Павлович

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Максимейко Любовь Павловна

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1947

Дочь: Коровина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.06.1950

Дочь: Пирогова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Куроленко Галина Павловна

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1955

Сын: Куроленко Александр Павлович

Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроленко Павел Прохорович

Смерть
21.09.2008
Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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