Куроленко (Яброва) Анфиса Романовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1919
Дата смерти21.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1919
Мать: Яброва Прасковья
Рождение ребёнка
27.05.1936
Сын: Куроленко Николай Павлович
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Максимейко Любовь Павловна
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Рождение ребёнка
27.01.1947
Дочь: Коровина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Рождение ребёнка
18.06.1950
Дочь: Пирогова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Куроленко Галина Павловна
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Рождение ребёнка
02.11.1955
Сын: Куроленко Александр Павлович
Отец ребёнка: Куроленко Павел Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2008
Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра