(Zagryazhskaya) Elisaveta Aleksandrovna
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти28.12.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1768
Дочь: (Strogonova) Ekaterina Baroness
Отец ребёнка: Stroganov Aleksander Nikolaevich
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1769
Дочь: Нарышкина (баронесса Строганова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Stroganov Aleksander Nikolaevich
Рождение ребёнка
13.09.1770
Сын: Строганов Граф Александрович
Отец ребёнка: Stroganov Aleksander Nikolaevich
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Stroganov Aleksander Nikolaevich
Рождение ребёнка
05.02.1779
Дочь: (Strogonova) Elisaveta Baroness
Отец ребёнка: Stroganov Aleksander Nikolaevich
Смерть
28.12.1831