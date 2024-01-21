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Хлебодаров Александр Александрович

Место рождения

Свеженькая, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.05.1954

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1954

Отец: Хлебодаров Александр Иванович

Мать: Хлебодарова (Петрова) Екатерина Павловна

Свеженькая, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.12.1977

Жена: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1981

Сын: Хлебодаров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Добашина (Хлебодарова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1985

Дочь: Фаттахова (Хлебодарова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1987

Дочь: Хлебодарова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.12.1992

Сын: Хлебодаров Павел Александрович

Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1999
Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

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