Хлебодаров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения10.05.1954
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1954
Бракосочетание
12.12.1977
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1981
Сын: Хлебодаров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Добашина (Хлебодарова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.1985
Дочь: Фаттахова (Хлебодарова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1987
Дочь: Хлебодарова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.1992
Сын: Хлебодаров Павел Александрович
Мать ребёнка: Хлебодарова (Митина) Вера Николаевна
Смерть
1999