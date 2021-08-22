Потапов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2021

Отец: Потапов Алексей Андреевич

Мать: Потапова Нина Васильевна

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