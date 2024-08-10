Нечаева (Минакова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Минакова) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Нечаев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: Нечаева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Нечаев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нечаев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич

Смерть
Неизвестно

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