Нечаева (Минакова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1907
Муж: Нечаев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: Нечаева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Нечаев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Ильич
Смерть
Неизвестно