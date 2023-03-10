Соколов (Алтунин) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: Алтунин Павел Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Сергей Трифильевич
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно