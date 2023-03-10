Соколов (Алтунин) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Алтунин) Ирина Павловна

Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Алтунин Павел Петрович

Мать: не указана

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Трифильевич

Рождение ребёнка
27.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Сергей Трифильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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