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Милюшкин Иван Спиридонович

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

11.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Милюшкин Спиридон Никифорович

Мать: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1897

Жена: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Милюшкин Феодор Иванович

Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.

Сын: Милюшкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Дочь: Милюшкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Милюшкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.

Сын: Милюшкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Призыв на военную службу
1914
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
на войну до 1916
Работа или профессия
Около 1923
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
крестьянин
Работа или профессия
С 1928 по 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
вошел в сельскохозяйственную артель имени Музгине (председатель ревизионной комиссии)
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Арест
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
отпустил из колхоза несколько семей со своими лошадьми и коровами, за это садят в кпз
Осуждение
1930
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
10 лет, далее заменили на ссылку
Отбывание наказания
С 1930 по 1930
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.02.1931 по ?.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
11.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похоронен на покровском кладбище

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