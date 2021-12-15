Милюшкин Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти11.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Дочь: Милюшкина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
16.11.1908
Сын: Милюшкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.
Сын: Милюшкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна
Призыв на военную службу
1914
на войну до 1916
Работа или профессия
Около 1923
крестьянин
Работа или профессия
С 1928 по 1930
вошел в сельскохозяйственную артель имени Музгине (председатель ревизионной комиссии)
Место жительства
До 1930
Арест
1930
отпустил из колхоза несколько семей со своими лошадьми и коровами, за это садят в кпз
Осуждение
1930
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
10 лет, далее заменили на ссылку
Отбывание наказания
С 1930 по 1930
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Место жительства
Около 1931
Место жительства
С ?.02.1931 по ?.03.1932
Смерть
11.03.1932
Похороны
1932
Похоронен на покровском кладбище