Шеметов Глеб Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Глеб Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2002

Отец: Шеметов Игорь Борисович

Мать: Маринчевска Ирина Андреевна

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