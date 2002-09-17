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Шеметов Глеб Игоревич
Шеметов Глеб Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Шеметов Игорь Борисович
1967 г.р.
Мать
Маринчевска Ирина Андреевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2002
Отец:
Шеметов Игорь Борисович
Мать:
Маринчевска Ирина Андреевна
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