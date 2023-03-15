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Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башкиров Иван
Рождение ребёнка
1912
Сын: Башкиров ?
Отец ребёнка: Башкиров Иван
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Башкирова) ?
Отец ребёнка: Башкиров Иван
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Башкирова) ?
Отец ребёнка: Башкиров Иван
Смерть
Неизвестно