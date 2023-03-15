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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Иван

Рождение ребёнка
1912

Сын: Башкиров ?

Отец ребёнка: Башкиров Иван

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Башкирова) ?

Отец ребёнка: Башкиров Иван

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Башкирова) ?

Отец ребёнка: Башкиров Иван

Смерть
Неизвестно

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