Савинков Василий Иродионов 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинков Василий Иродионов

Место рождения

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

24.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Константин Васильев

Мать ребёнка: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Савенков Виктор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Савенков Лука Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Савенков Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
24.06.1894
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

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