Савинков Василий Иродионов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти24.06.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Константин Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Савенков Виктор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Савенков Лука Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Савенков Василий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.06.1894