Волкова (Меркурьева) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Меркурьева) Ольга Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Мать: Меркурьева Анна Ивановна

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