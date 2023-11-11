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Волкова (Меркурьева) Ольга Ефимовна
Волкова (Меркурьева) Ольга Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.1927
Пол
Женский
Отец
Меркурьев Ефим Дмитриевич
1895 г.р.
Мать
Меркурьева (Пахнева) Анна Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец:
Меркурьев Ефим Дмитриевич
Мать:
Меркурьева Анна Ивановна
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