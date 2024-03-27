(Сайфуллина) Кабира Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайфуллина) Кабира Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1871

Сын: Бедретдинов Мустафа

Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин

д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Алимова Мафтюха

Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхуллин Бедретдин

Смерть
Неизвестно
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
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