(Сайфуллина) Кабира Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1871
Сын: Бедретдинов Мустафа
Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин
д.Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Алимова Мафтюха
Отец ребёнка: Фатхуллин Бедретдин
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатхуллин Бедретдин
Смерть
Неизвестно
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии