Никончук ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никончук ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никончук Валентина

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никончук Вера

Мать ребёнка: Волгина Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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