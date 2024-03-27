Незаметдинов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незаметдинов Умяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Незаметдинов Зиядетдин

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы

Рождение ребёнка
22.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы

Смерть
Неизвестно
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