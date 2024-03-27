Незаметдинов Умяр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Незаметдинов Зиядетдин
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы
Рождение ребёнка
22.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно