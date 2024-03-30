Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кулик Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Стрельцова (Кулик) Мария Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Куцев Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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