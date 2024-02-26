Кастальская (Яковлева) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кастальский Эрик Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кастальский Эрик Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно