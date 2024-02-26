Кастальская (Яковлева) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская (Яковлева) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1935

Отец: не указан

Мать: Яковлева Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастальский Эрик Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастальский Эрик Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастальский Эрик Константинович

Смерть
Неизвестно
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