Строкин Денис Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982
Рождение ребёнка
29.01.2000
Дочь: Строкина Алина Денисовна
Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна
Бракосочетание
17.03.2000
Рождение ребёнка
21.09.2002
Дочь: Строкина Мария Денисовна
Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна
Рождение ребёнка
14.01.2014
Сын: Строкин Дмитрий Денисович
Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна