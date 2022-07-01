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Строкин Денис Евгеньевич

Место рождения

Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982

Отец: Строкин Евгений Николаевич

Мать: Строкина Антонина Дмитриевна

Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.01.2000

Дочь: Строкина Алина Денисовна

Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
17.03.2000

Жена: Кидалашева Людмила Валерьевна

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.09.2002

Дочь: Строкина Мария Денисовна

Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.2014

Сын: Строкин Дмитрий Денисович

Мать ребёнка: Кидалашева Людмила Валерьевна

Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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