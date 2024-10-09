Бочкарева (Чумакова) Феврония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева (Чумакова) Феврония Петровна

Место рождения

Верхний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Калгукан, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В 1872 году - 22 года (брак) ГАЗК 282-1-2322
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Дионисий Егорович Георгиевич

Отец ребёнка: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
05.11.1872 ст.

Муж: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев, 21 год и дочь казака Калгуканской деревни Петра Чумакова девица Феврония, 22 года, оба православные, первым браком. Поручители по жениху - казаки: ... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Дочь: Бочкарева Фекла Егоровна Георгиевна

Отец ребёнка: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 49 от 30.09.1874 года. Родители: казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев и его зж Феврония Петровна, оба православные. Восприемники: казак Григорий Тимофеевич Вагин и девица Клеоп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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