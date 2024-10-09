Бочкарева (Чумакова) Феврония Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1872 году - 22 года (брак) ГАЗК 282-1-2322
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарев Дионисий Егорович Георгиевич
Отец ребёнка: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович
Бракосочетание
05.11.1872 ст.
Казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев, 21 год и дочь казака Калгуканской деревни Петра Чумакова девица Феврония, 22 года, оба православные, первым браком. Поручители по жениху - казаки: ... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Дочь: Бочкарева Фекла Егоровна Георгиевна
Отец ребёнка: Бочкарев Егор (Георгий) Александрович
Запись № 49 от 30.09.1874 года. Родители: казак Быркинского села Егор Александрович Бочькарев и его зж Феврония Петровна, оба православные. Восприемники: казак Григорий Тимофеевич Вагин и девица Клеоп... Показать все
Смерть
Неизвестно