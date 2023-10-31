Матвеев Григорий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Григорий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Игнатий

Мать: Матвеева Анна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Матвеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Малахова Прасковья

Рождение ребёнка
02.11.1938

Дочь: Глотова Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Малахова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Малахова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Малахова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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