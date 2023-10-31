Матвеев Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Игнатий
Мать: Матвеева Анна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Матвеев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Малахова Прасковья
Рождение ребёнка
02.11.1938
Дочь: Глотова Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Малахова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Малахова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Малахова Прасковья
Смерть
Неизвестно