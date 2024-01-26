Агапов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Анатолий

Место рождения

Горьковская Обл., , ,

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

14.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Агапов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Клавдия

Смерть
14.11.1941

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