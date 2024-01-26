Агапов Анатолий
Место рожденияГорьковская Обл., , ,
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти14.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Отец: Агапов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агапова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агапова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова Клавдия
Смерть
14.11.1941