Дарья Семенова
Место рожденияСамарская, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.?.1880
Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Пераскева Вуколова
Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович
Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
Самарская, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя