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Дарья Семенова

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чугунов Симеон Вуколов

Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.?.1880

Сын: Чугунов Андрей Вуколович

Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Пераскева Вуколова

Отец ребёнка: Чугунов Вукол Павлович

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
Самарская, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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