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Минхайров Кавый Латыпович

Место рождения

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.11.1926

Дата смерти

03.01.1948

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926

Отец: Хаеров Латып Минхайрович

Мать: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Сабиха Ахмадиевна

г.Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Сабиха Ахмадиевна

г.Уфа Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минхайрова Сабиха Ахмадиевна

Военная служба
Неизвестно
Минхайров Кавый Латыпович Ст. инженер-лейтенант, 28.11.1926 Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово, Место службы: 3 зсп ДВФ. УПК Минхайров Кавый Латыпович Ст. инженер-лейтенант, Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово, Место службы: 3 зсп ДВФ. ГУК МО РФ 03.01.1948 Минхайров Ковый Латыпович Мл. сержант, __.__.1926 Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабикул. ВПП и ЗП
Минхайров Кавый Латыпович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 28.11.1926 Место рождения: Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово Дата поступления на службу: 10.11.1... Показать все
Смерть
03.01.1948
г. Уфа
Похороны
Неизвестно
г. Уфа
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