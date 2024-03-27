Минхайров Кавый Латыпович
Место рождения
Дата рождения28.11.1926
Дата смерти03.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926
Рождение ребёнка
06.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Сабиха Ахмадиевна
г.Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Сабиха Ахмадиевна
г.Уфа Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Минхайров Кавый Латыпович Ст. инженер-лейтенант, 28.11.1926 Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово, Место службы: 3 зсп ДВФ. УПК Минхайров Кавый Латыпович Ст. инженер-лейтенант, Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово, Место службы: 3 зсп ДВФ. ГУК МО РФ 03.01.1948 Минхайров Ковый Латыпович Мл. сержант, __.__.1926 Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Сарабикул. ВПП и ЗП
Минхайров Кавый Латыпович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 28.11.1926 Место рождения: Татарская АССР, Шугуровский р-н, Сарабикуловский с/с, д. Сарабикулово Дата поступления на службу: 10.11.1... Показать все
Смерть
03.01.1948
г. Уфа
Похороны
Неизвестно
г. Уфа