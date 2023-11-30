Бобылева Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения20.07.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1988
Дочь: Инченко Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Инченко Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
16.12.1989
Дочь: Инченко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Инченко Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
09.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неустроев Виталий Георгиевич