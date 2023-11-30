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Бобылева Елена Валентиновна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967

Отец: Бобылев Валентин Алексеевич

Мать: Бобылева Раиса Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Виталий Георгиевич

Рождение ребёнка
14.10.1988

Дочь: Инченко Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Инченко Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
16.12.1989

Дочь: Инченко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Инченко Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
09.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неустроев Виталий Георгиевич

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