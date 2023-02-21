Коробейников Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробейников Федор
Мать: Коробейникова ?
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Кулагина Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Васильевна
Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
Причина смерти: умер от тифа