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Коробейников Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Федор

Мать: Коробейникова ?

Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Кулагина Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Васильевна

Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Анна Васильевна

Смерть
1916
Причина смерти: умер от тифа
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