Москвичев Анатолий
Место рожденияУкраинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Дата рождения17.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914
Отец: Москвичев Иван
Мать: Елизавета
Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Рождение ребёнка
20.06.1937
Сын: Москвичев Владимир
Мать ребёнка: Москвичева ?
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1947
Сын: Москвичев Павел
Мать ребёнка: Москвичева Клавдия
С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
02.03.1951
Сын: Москвичев Валерий
Мать ребёнка: Москвичева Клавдия
Ровно, Рівненська область
Развод
Неизвестно
Жена: Москвичева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвичева ?
Смерть
Неизвестно