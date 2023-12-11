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Москвичев Анатолий

Место рождения

Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский

Дата рождения

17.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914

Отец: Москвичев Иван

Мать: Елизавета

Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Рождение ребёнка
20.06.1937

Сын: Москвичев Владимир

Мать ребёнка: Москвичева ?

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1947

Сын: Москвичев Павел

Мать ребёнка: Москвичева Клавдия

С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
02.03.1951

Сын: Москвичев Валерий

Мать ребёнка: Москвичева Клавдия

Ровно, Рівненська область
Развод
Неизвестно

Жена: Москвичева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева ?

Смерть
Неизвестно
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