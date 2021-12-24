Мейшутович Иосиф Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мейшутович Мустафа Амуратович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Ибрагим Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мейшутович Якуб Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мейшутович Матвей Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мейшутович Адам Иосифович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Смерть
1957