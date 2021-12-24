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Мейшутович Иосиф Мустафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мейшутович Мустафа Амуратович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Ибрагим Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мейшутович Якуб Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мейшутович Матвей Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мейшутович Адам Иосифович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Смерть
1957
Минск, Минск

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