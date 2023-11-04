Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босых Афонасей Петрович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Босых Яков Афонасьевич

Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Босых Ирина Афонасьевна

Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Босых Фекла Афонасьевна

Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Босых Аника Афонасьевич

Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович

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