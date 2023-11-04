Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Босых Ирина Афонасьевна
Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Босых Фекла Афонасьевна
Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Босых Афонасей Петрович