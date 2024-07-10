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Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Место рождения

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940

Отец: Гайфуллин Фэйзурахман Гайфуллович

Мать: Гайфуллина Хэтимэ нигмэтжановна

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Хания Минневалиевна

Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Сэжида (Сания) Минневалиевна

Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Зульфия Минневалиевна

Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Рождение ребёнка
23.10.1966

Сын: Гайфуллин Зофэр Минневалиевич

Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

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