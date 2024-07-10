Гайфуллин Минневали Файзрахманович
Место рождения
Дата рождения02.10.1940
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Хания Минневалиевна
Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Сэжида (Сания) Минневалиевна
Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Зульфия Минневалиевна
Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна
Рождение ребёнка
23.10.1966
Сын: Гайфуллин Зофэр Минневалиевич
Мать ребёнка: Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна