Габидулла Рахметуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Рахметулла Резяпов
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Резяпов Хисамутдин Губайдуллин
Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Хабибземаль
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Мухаррям Губайдуллин
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: ?
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халимзада Рахметуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснусмаль Ибрагимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магихаят Сеитбатталова
Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
1859