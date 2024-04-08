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Габидулла Рахметуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Рахметулла Резяпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Гаймалетдин Губайдуллин

Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Резяпов Хисамутдин Губайдуллин

Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Гилязитдин Губайдуллин

Мать ребёнка: Хуснусмаль Ибрагимова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Хайрильанам Губайдуллин

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Хабибземаль

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Мухаррям Губайдуллин

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: ?

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ахмедулла Губайдуллин

Мать ребёнка: Магихаят Сеитбатталова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимзада Рахметуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснусмаль Ибрагимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магихаят Сеитбатталова

Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
1859
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
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