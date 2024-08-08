Абрамова (Захарова) Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Захаров Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Римма Степановна
Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов (Абрамов) Николай Степанович
Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович
Смерть
1984