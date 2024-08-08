Абрамова (Захарова) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Захарова) Мария Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Захаров Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Римма Степановна

Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов (Абрамов) Николай Степанович

Отец ребёнка: Абрамов Степан Филиппович

Смерть
1984

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