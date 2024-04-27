Дидковская Ирина Тарасовна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дидковская Ирина Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидковский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дидковская Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дидковская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дидковская Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дидковская Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дидковский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дидковская Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дидковский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович

Смерть
Неизвестно

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