Дидковская Ирина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидковский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дидковская Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дидковская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дидковская Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дидковская Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дидковский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дидковская Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дидковский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Дидковский Григорий Самуилович
Смерть
Неизвестно