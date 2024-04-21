Яровая (Мельникова-Корниенко) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Яровая Мария Максимовна
Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яровая Мария 2 Максимовна
Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович
Рождение ребёнка
05.12.1902
Сын: Яровой Николай Максимович
Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович
Рождение ребёнка
30.06.1904
Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович
Смерть
Неизвестно