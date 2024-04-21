Яровая (Мельникова-Корниенко) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Мельникова-Корниенко) Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Максим 2 Осипович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яровая Мария Максимовна

Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яровая Мария 2 Максимовна

Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Яровой Николай Максимович

Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович

Рождение ребёнка
30.06.1904

Сын: Яровой Иван Максимович

Отец ребёнка: Яровой Максим 2 Осипович

Смерть
Неизвестно

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