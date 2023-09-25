- Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1899 ст.

Дочь: - Анна Васильевна

Отец ребёнка: - Василий Иванович

Большая Степановка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.155-156 (Рождение №-5ж)
Смерть
Неизвестно

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