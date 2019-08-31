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Степаносов Владимир Рубенович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

10.11.1944

Дата смерти

31.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1944

Отец: Степаносов Рубен Бедросович

Мать: Степаносова (Титова) Ирина Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.08.2019
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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