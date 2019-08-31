Степаносов Владимир Рубенович
Место рождения
Дата рождения10.11.1944
Дата смерти31.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1944
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.08.2019