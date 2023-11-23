Добротин Филипп Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти28.04.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1782
Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Коприна Рыбинского уезда.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Добротин Александр Филиппович
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Суслонова (Добротина) Наталия Филипповна
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Добротина) Александра Филиппова
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Добротин Авксентий Филиппович
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Зыкова (Добротина) Мария Филипповна
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Крылова (Добротина) Анна Филипповна
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Добротин Фавст Филиппович
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна
Смерть
28.04.1848