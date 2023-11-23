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Добротин Филипп Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Неизвестно Афанасий Егорович

Мать: (Добротин) Наталия Васильевна

Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Добротина) Феврония Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Коприна Рыбинского уезда.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Добротин Александр Филиппович

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Суслонова (Добротина) Наталия Филипповна

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Добротина) Александра Филиппова

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Добротин Авксентий Филиппович

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Зыкова (Добротина) Мария Филипповна

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Крылова (Добротина) Анна Филипповна

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Добротин Фавст Филиппович

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Добротин Лавр Филиппович

Мать ребёнка: (Добротина) Феврония Сергеевна

Смерть
28.04.1848

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