Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Берестнев Михаил Климентьевич

Мать: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сарафанов Борис Игнатьевич

Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Сарафанов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Сарафанова) Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Сарафанова) Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сарафанов Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович

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