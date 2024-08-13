Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сарафанов Борис Игнатьевич
Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сарафанов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Сарафанова) Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Сарафанова) Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сарафанов Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Сарафанов Игнат Федорович