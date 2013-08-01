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Клинков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1924

Дата смерти

01.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинков Александр Ильич

Мать ребёнка: Клинкова Ленмира Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирнова (Клинкова) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Клинкова Ленмира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинкова Ленмира Николаевна

Смерть
01.08.2013

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