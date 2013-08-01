Клинков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1924
Дата смерти01.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клинкова Ленмира Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирнова (Клинкова) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Клинкова Ленмира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2013