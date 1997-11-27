Внуков Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внуков Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1997

Дата смерти

05.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1997

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.1997
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