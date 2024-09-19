Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1886 или 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Федор Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Круглов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович

с. Большой Могой Астраханского уезда Астраханской
Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Круглов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Круглов Петр Федорович

Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: Круглова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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