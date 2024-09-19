Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1886 или 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1906
Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович
с. Большой Могой Астраханского уезда Астраханской
Рождение ребёнка
29.07.1909
Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович
Рождение ребёнка
16.11.1910
Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1914
Дочь: Круглова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Круглов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно