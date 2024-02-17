(Kalniņa) Berta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kalniņa) Berta

Место рождения

Berzaunes Pastorata Ramme

Дата рождения

12.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868

Отец: Kalniņa ?

Мать: ?

Berzaunes Pastorata Ramme
Смерть
Неизвестно
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