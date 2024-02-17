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(Kalniņa) Berta
(Kalniņa) Berta
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Древо
Место рождения
Berzaunes Pastorata Ramme
Дата рождения
12.03.1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Kalniņa ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868
Отец:
Kalniņa ?
Мать:
?
Berzaunes Pastorata Ramme
Смерть
Неизвестно
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